Dólar alcança maior valor frente ao euro em quase 20 anos

O dólar alcançou nesta quarta-feira (21) seu maior valor frente ao euro em quase 20 anos, depois que o Fed (Federal Reserve, banco central americano) elevou sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual.

A moeda americana chegou a 0,9814 dólar por um euro pela primeira vez desde o fim de outubro de 2002, meses depois de iniciada a circulação da moeda única europeia.

A bolsa de Nova York, que operava no azul antes da declaração do Fed, às 15h de Brasília, caiu e seus três principais indicadores estavam no vermelho após o anúncio.

O recente comunicado do Fed incluiu projeções de taxas para o fim de 2023 e 2024 mais altas do que as projetadas anteriormente, o que indica que agora vê a necessidade de um ajuste da política monetária mais prolongada diante das tendências da inflação.

“No geral, a mensagem (do Fed) se mantém agressiva, ao se comprometer com novos aumentos de taxas (de juros) para combater a inflação e para manter ancoradas as expectativas de inflação”, analisou o High Frequency Economics em uma publicação.

