Dólar abre em alta nesta quarta (12) no aguardo de decisão sobre política monetária do Fed

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira (12), com todas as atenções voltadas para a decisão de política monetária do Fed, o banco central americano, que será divulgada nesta tarde. Às 9h08, a divisa norte-americana à vista subia 0,47%, a R$ 5,385 na venda.

A expectativa é que a autoridade monetária mantenha as taxas dos Estados Unidos inalteradas na faixa entre 5,25% e 5,50%, mas há dúvidas sobre as sinalizações do Fed sobre seus próximos passos. O mercado estará atento, principalmente, a possíveis indicações de quando o banco pretende começar seu ciclo de redução de juros.

A decisão do Fed ocorrerá num cenário de incerteza sobre a economia americana. Uma série de dados divulgados nas últimas semanas vinha mostrando desaceleração da atividade nos EUA, mas o último relatório de emprego do país veio bastante acima das expectativas do mercado e causou temores, já que o indicador é acompanhado de perto pela autoridade monetária.

O novo dado aprofundou ainda mais o pessimismo sobre o início do ciclo de corte de juros pelo Fed. No início do ano, agentes de mercado chegaram a projetar sete reduções nas taxas americanas, e havia especulações de que o afrouxamento monetário começaria em março. Agora, as projeções foram adiadas para setembro, com apenas dois cortes, nos cenários mais otimistas.

Na terça (11), a Bolsa brasileira teve um dia de recuperação e registrou alta de 0,72%, fechando aos 121.635 pontos, com apoio de petroleiras e do setor financeiro e após a divulgação de novos dados de inflação no Brasil.

O mercado também operou em cautela aguardando a decisão de juros desta quarta, o que fez com que o volume financeiro da sessão ficasse abaixo da média do ano, em meio à agenda local esvaziada.

Já o dólar teve uma sessão mais instável: começou a sessão em queda, passou a oscilar próximo da estabilidade e engatou alta no meio da tarde, chegando a bater os R$ 5,372 na máxima do dia. No fim, teve avanço tímido de 0,08%, terminando o pregão cotado a R$ 5,360, seu maior valor desde 4 de janeiro de 2023.

No Brasil, com pressão dos preços dos alimentos, a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acelerou a 0,46% em maio, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A variação veio após taxa de 0,38% em abril e já reflete impactos das chuvas no Rio Grande do Sul, segundo o instituto.