Dinheiro esquecido pode ser sacado amanhã

A partir das 10h desta terça-feira (7), o sistema de Valores a Receber será reaberto, e os clientes de bancos poderão pedir o saque do dinheiro e saber quanto vão receber. Até então, só havia tido consulta para saber se tinha ou não dinheiro esquecido nas contas.

A consulta do valor disponível pode ser feita no site do Banco Central. Depois de pedir o dinheiro, o valor será depositado em até 12 dias úteis, mesmo que a opção selecionada tenha sido receber via Pix.

Foram feitas 15 milhões de consultas para descobrir se há dinheiro esquecido ou não. Segundo o Banco Central, 4 milhões de pessoas, ou seja, 27% do total, têm dinheiro a receber,

Para retirar o dinheiro, basta acessar o site na data e no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido o dia, terá um dia de ‘repescagem’.