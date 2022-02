‘Dinheiro esquecido’: cidadão poderá receber valores em novos lotes; veja regras

A partir do dia 2 de maio, uma nova rodada será aberta para consulta ao sistema a todos

Quem tem quantias a serem sacadas por meio do Sistema Valores a Receber (SVR), criado para resgatar “dinheiro esquecido” em contas bancárias, terá mais de uma oportunidade para retirar os valores, segundo o Banco Central (BC). A diferença é que o dinheiro pode vir de contas não contempladas no lote original.

Quem acessar o sistema a partir de 7 de março deste ano terá informações sobre o que poderá ser sacado, incluindo valores em conta corrente ou poupança encerradas com saldo disponível e recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados. Porém, é apenas a partir da próxima fase, que ainda não teve data divulgada, que valores sob posse de entidades em liquidação extrajudicial e quantias em contas de pagamento pré-paga e pós-paga, por exemplo, poderão ser retiradas. A partir do dia 2 de maio, uma nova rodada será aberta para consulta ao sistema, a todos, inclusive a quem não tem nada a receber do primeiro lote.

A estimativa do BC é que, no total, cerca de R$ 8 bilhões sejam resgatados. Para a 1ª fase, prevista para 7 de março, serão R$ 4 bilhões, para 28 milhões de pessoas. O restante irá para a próxima rodada. Recentemente, o Banco Central informou que, a partir de 2 de maio, uma nova consulta será aberta.

Confira abaixo a lista completa do que irá entrar em cada fase dos saques, de acordo com informações do BC.

O que está no Sistema Valores a Receber nesta primeira fase

Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

Tarifas cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

O que será incluído nas próximas fases do Valores a Receber

Tarifas cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível

Entidades em liquidação extrajudicial

FGC

FGCoop

Como sacar meu “dinheiro esquecido”?

A divisão de agendamentos se dará de acordo com o ano de nascimento – para pessoas físicas – ou de criação da empresa – para pessoas jurídicas.

Para datas de nascimento ou criação de empresas antes de 1968, o período de agendamento de consulta e resgate será entre 7 e 11 de março, com repescagem no dia 12

Para quem nasceu ou criou a empresa entre 1968 e 1983, o intervalo é de 14 a 18 de março, com repescagem no dia 19

Para pessoas nascidas ou empresas criadas após 1983, o agendamento ficará entre 21 e 25 de março, com repescagem no dia 26

Usuários que perderem a data do agendamento original e a repescagem poderão consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março.

Como saber se tenho ‘dinheiro esquecido’?

Neste link, é possível consultar, com apenas CPF – ou CNPJ – e data de nascimento – ou data de abertura da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem “dinheiro esquecido”. O que fazer?

A página oficial do Banco Central criada para consulta de “dinheiro esquecido”, o Sistema de Valores a Receber (SVR), está informando para as pessoas que não possuem quantia a ser retirada nesta primeira consulta do sistema que, a partir de 2 de maio, uma nova rodada será aberta e que, nesta data, poderá ser realizada mais uma checagem para saber se há – ou não – valores para serem sacados. “A partir de 02/05/2022 você poderá fazer nova consulta e saber se terá valores a receber no próximo período”, diz o texto no site.

Quem acessar o sistema a partir de 7 de março deste ano terá informações sobre o que poderá ser sacado, incluindo valores em conta corrente ou poupança encerradas com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente e recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados. Porém, é apenas a partir da próxima fase, que ainda não teve data divulgada, que valores sob posse de entidades em liquidação extrajudicial e quantias em contas de pagamento pré-paga e pós-paga, por exemplo, poderão ser retiradas. A partir do dia 2 de maio, uma nova rodada será aberta para consulta ao sistema, a todos, inclusive a quem não tem nada a receber do primeiro lote.

Estadão Conteúdo