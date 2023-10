Desenrola Brasil: nova fase de renegociação de dívidas começa na segunda (9); veja como participar

Pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou estejam inscritas no Cadastro Único do governo federal vão poder renegociar dívidas bancárias e não bancárias de até R$ 20 mil

A fase 3 do Desenrola Brasil começa nesta segunda-feira (9) com o lançamento da plataforma oficial do programa de renegociação de dívidas do governo federal.

Pessoas que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) vão poder renegociar dívidas com bancos, cartões de crédito, de educação, com lojas de varejo, empresas de telefonia e contas de consumo como luz e água, entre outras.

Destinada à Faixa 1 do programa, esta etapa, chamada de terceira fase, pretende beneficiar até 32,5 milhões de consumidores com o nome negativado.

Todas as pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no CadÚnico. Segundo o governo, esta etapa do Desenrola pode beneficiar 32 milhões de pessoas.

Dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil também podem ser renegociadas, mas deverão ser pagas à vista.

Outro detalhe importante é que todas as dívidas que vão ser renegociadas no Desenrola Brasil só podem ter sido feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Para obter descontos para a renegociação de dívidas, o governo realizou um leilão que contou com a participação de 654 empresas com dívidas a receber e alcançou R$ 126 bilhões em descontos. A média do total de desconto que vai ser oferecido aos devedores é 83%. O maior valor de desconto médio será de 96% e é referente a dívidas em cartão de crédito.