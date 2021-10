Descubra a diferença entre investimento LCI e LCA

Você já ouviu falar em investimento LCI e LCA e sabe a diferença entre eles? Ambas são modalidades de renda fixa pouco conhecidas no Brasil, mas que garantem um bom retorno de capital especialmente para aqueles que não querem se arriscar muito no mercado financeiro.

Hoje, muitas instituições financeiras, assim como a fintech CashMe, têm proporcionado aos seus clientes soluções de crédito rápidas e seguras. O que permite aos novos interessados nesse mercado, fazer a contratação de empréstimo com garantia de imóvel, por exemplo, para começar a investir o quanto antes.

No conteúdo de hoje, vamos compartilhar seus principais conceitos para ajudar você a escolher a que melhor se adequa ao seu perfil. Ficou curioso sobre o assunto? Então siga acompanhando o post de hoje. Boa leitura!

Qual o conceito?

LCA e LCI são letras de crédito, só que a primeira é a Letra de Crédito do Agronegócio, e a segunda é Letra de Crédito Imobiliário. De forma geral, ambas funcionam de modo praticamente idêntico. Ou seja, você empresta dinheiro ao banco para que ele financie determinados setores econômicos.

A partir daí, construtoras, imobiliárias, empresas de alimentos, de fertilizantes, de bebidas etc. pegam esses recursos com as instituições financeiras e pagam juros pela utilização do dinheiro.

Pelo fato de você, investidor, ter disponibilizado ao banco uma parte desse capital, você também recebe uma parte dos juros pagos pelas empresas citadas anteriormente. É assim que o seu dinheiro passa a render nos modelos de investimento LCI e LCA.

Qual a diferença entre elas?

Você já sabe que as siglas aqui mencionadas referem-se a letras de crédito e, por isso, não possuem grandes diferenças entre si, correto? Então, quer dizer que LCA e LCI são a mesma coisa? É claro que não, mas apenas por uma diferença básica.

Quem investe em LCI empresta dinheiro ao banco para o financiamento do setor imobiliário. Sendo assim, a construção de shoppings, empresariais, condomínios residenciais e similares é a aposta desse perfil de investidor. Por outro lado, quem opta pela LCA vai confiar no crescimento do setor de agronegócio.

Sendo assim, ambas funcionam da mesma forma em termos de processo, variando apenas no que se refere ao setor no qual você pretende apostar.

As principais vantagens desses investimentos

Agora que você já entendeu o conceito e a diferença entre investimento LCI e LCA, chegou o momento de entender as vantagens e desvantagens dessas modalidades de aplicação. Como as duas são bem similares, vamos tratar dos pontos positivos e negativos de forma integrada.

Rentabilidade

A rentabilidade para grande parte das transações financeiras é feita levando em conta o CDI, ou Crédito para Depósito Interbancário. Isso significa que dependendo do tipo de investimento, da instituição financeira e do tempo de aplicação, ela pode atingir 60% do CDI, 80% ou até mesmo passar dos 100%.

No caso das LCI e LCA, a rentabilidade sempre acompanha ou ultrapassa a taxa CDI.

Segurança

Para os investidores que não gostam de arriscar, as letras de crédito são ótimas opções para fazer o dinheiro render. Isso porque é possível prever quanto você receberá ao final do período contratado de forma consistente. O que significa que seu dinheiro não será prejudicado por conta de variações no mercado econômico.

Além do mais, essa modalidade garante a proteção total de capitais de até R$ 250 mil por meio do FGC. Este é um fundo que resguarda o dinheiro de grande parte das aplicações em renda fixa.

Na verdade, ele garante que se o banco no qual você investiu falir, seu dinheiro será redirecionado para outra instituição sem nenhum prejuízo econômico.

Isenção de imposto de renda

Algo extremamente positivo nos investimentos LCI e LCA é a isenção de cobrança do imposto de renda no momento de resgatar seu dinheiro. Isso significa que seus ganhos finais são bem maiores.

As principais desvantagens

Apesar dos vários pontos positivos, as letras de crédito também possuem desvantagens. E é importante conhecer bem cada uma delas para analisar se vale a pena ou não fazer seu investimento.

Liquidez

A liquidez, ou seja, a possibilidade de resgatar o dinheiro da aplicação de forma rápida, é baixa tanto na LCI quanto na LCA. Isso porque é preciso aguardar um tempo mínimo para utilizar o capital investido.

Desse modo, caso surja um imprevisto em seu cotidiano, você deve saber que não poderá contar com o valor que está aplicado.

Investimento alto

O investimento alto é outra desvantagem das letras de crédito. Afinal de contas, o valor mínimo para aplicação é quase muito acima da média, ficando quase sempre em R$5 mil. Na Caixa Econômica Federal, contudo, esse número sobe para R$ 30 mil.

Conhecimento do mercado financeiro

Isto não é necessariamente uma desvantagem, mas é pré-requisito para quem quer aplicar capital nas letras de crédito imobiliário e do agronegócio de forma satisfatória. Como esses sistemas possuem muitas especificidades, não é aconselhável optar pela LCI ou pela LCA se você for um investidor iniciante.

O motivo é que você pode se perder em meio aos processos e acabar perdendo dinheiro. Contudo, quem já tem experiência e deseja diversificar os locais onde possui dinheiro aplicado pode apostar nessa modalidade.

Bem, depois de ler todo o texto, ficou fácil entender como funcionam as letras de crédito e perceber a diferença entre seus dois principais tipos, certo? Então, agora é só avaliar se esse sistema é indicado para o seu perfil e começar a fazer seu dinheiro render.