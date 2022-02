Demissão na Anatel

Conselheiros da Anatel decidiram nomear Carlos Baigorri, indicado do governo para ser o próximo presidente da agência

Após a confusão envolvendo atos de Emmanoel Campelo na venda da operadora celular Oi para Vivo, Claro e Tim, os conselheiros da Anatel decidiram tirá-lo da vice-presidência e nomear Carlos Baigorri, indicado do governo para ser o próximo presidente.

O ministro das Comunicações, Fabio Faria vem tentando ajudar o potiguar Emmanoel a tornar-se o próximo presidente da Anatel. Mas as movimentações do conterrâneo não só atrapalharam a Oi. A SpaceX de Elon Musk, amigo pessoal de Faria, também foi prejudicada.

Lobby oficial

Gerou constrangimento no relator da venda da operadora Oi no CADE, Luis Braido, a reunião com o relator do caso na Anatel, Emmanoel Campelo, na quarta-feira, 2 de fevereiro. O representante da Anatel foi defender a venda da operadora carioca para o consórcio Vivo, Claro e Tim.

Sentou na cadeira

Outro constrangimento foi a postura de Emmanoel, que se apresentou como Presidente da Anatel, apesar de o cargo ser ocupado por Wilson Wellisch desde o fim de janeiro.

Surpresa para ninguém

Procurados, diretores da Anatel não se surpreenderam com o comportamento do colega. Foi justamente o fato de se colocar como presidente que tornou ilegal a aprovação da venda da Oi e da SpaceX.