CVM não vai se manifestar sobre operação da PF visando ex-diretores da Americanas

A Comissão de Valores Mobiliares (CVM) disse, em resposta a questionamento da reportagem, que não emitirá comentários sobre a operação da Polícia Federal (PF) que cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores da Americanas, no Rio. “No que diz respeito à operação citada em sua demanda, tendo em vista tratar-se de ação da Polícia Federal, não compete à CVM emitir comentários.”

Além disso, a autarquia ressaltou que mantém, desde 2010, Acordo de Cooperação Técnica com a PF voltado ao desenvolvimento de ações, projetos ou atividades conjuntas, inclusive, no âmbito do compartilhamento de informações a respeito de assuntos de interesse comum.

A CVM informou ainda que mantém, também, com o Ministério Público Federal, desde 2008, Termo de Cooperação específico.

Estadão Conteúdo