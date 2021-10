Cuidados ao analisar o mercado de criptomoedas: Binance traz dicas!

Para quem está pensando em investir em criptomoedas, caso não conheça sobre o mercado, pode sentir um pouco de dificuldade, principalmente para analisar quais são as melhores criptos para ter no portfólio.

O investimento em criptomoedas deve ser feito em corretoras de criptomoedas confiáveis e seguras. E é importante que antes de iniciar os investimentos, você saiba como analisar o mercado e as criptomoedas.

É sobre isso que vamos falar neste artigo.

Dicas: cuidados ao analisar o mercado de criptomoedas

Iniciar no mercado das criptomoedas exige que o investidor entenda o que está comprando. Por isso, é tão importante estudar antes de começar. Cada criptomoeda tem um projeto diferente que pode trazer soluções revolucionárias para o mercado.

Mas também existem criptomoedas conhecidas como “shitcoins”, que apresentam pouca significância ou então, nenhum fundamento significativo. As shitcoins normalmente são criadas apenas para comprar e vender em altas momentâneas.

Por isso, tenha cuidado ao analisar o mercado das criptomoedas. Saber qual estratégia vai utilizar para realizar suas compras é um ponto fundamental para investir com mais consciência e obter os melhores resultados.

As análises do mercado de criptomoedas são divididas em análises fundamentalista e a análise técnica, ambas devem ser utilizadas com cautela e conhecimento, pois exigem do investidor o real interesse em estudar e entender o mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada análise exige conhecimento e habilidades diferentes. A análise técnica é para os investidores que estão querendo verificar os gráficos e valores antes de investir, sendo muito utilizada em estratégias de curto prazo.

Já a análise fundamentalista é utilizada em estratégias de médio e longo prazo, focado no projeto e no crescimento que a moeda terá daqui a alguns anos. A análise fundamentalista estará focada em identificar o real valor da criptomoeda com base em características e usabilidades do projeto e o histórico e seriedade da empresa ou grupo de desenvolvedores responsáveis pelo ativo.

Ao iniciar no mercado, siga alguns passos para analisar a criptomoeda e escolha uma corretora de confiança para começar a investir. Veja agora como identificar as melhores criptomoedas:

5 pontos para observar e analisar nas criptomoedas

Cada criptomoeda tem um propósito diferente e existe por alguma razão. Mas por fazerem parte de um mercado volátil, é importante que você saiba identificar boas criptomoedas e se elas existem no mercado por um motivo realmente interessante e que agregue valor ao seu portfólio de criptomoedas. Veja cada um dos pontos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 – Cuidado ao analisar a proposta da moeda

Para realizar qualquer análise, procure sites de confiança, como o Coinmarketcap, que lista milhares de criptos existentes e onde é possível ver o preço do ativo, o gráfico com os históricos ao longo dos anos, capitalização de mercado, máxima histórica já alcançada e links importantes sobre o projeto.

Nos sites oficiais de cada moeda, é possível acessar o White Paper do projeto: um documento que traz informações que apontam se a criptomoeda é vantajosa para manter na carteira. Claro que tudo depende também da sua estratégia de negociação. Se for de longo prazo, escolha projetos com estimativa de melhorias e que avancem com suas tecnologias.

Sempre questione se o projeto é inovador, quais as vantagens e se existe outra moeda propondo a mesma solução. O mercado possui diversas criptomoedas que podem ter apenas “copiado” as características de uma moeda (shitcoins). Em contrapartida, existem moedas que “copiaram” outra moeda com a intenção de trazer melhorias significativas.

2 – Fique de olho no roadmap

Roadmap é o planejamento futuro do projeto da moeda. É o mapa que apresenta as próximas melhorias e inovações. É importante que fique de olho para verificar a viabilidade de crescimento do ativo ao longo dos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dessa forma, o investidor consegue identificar qual a melhor estratégia para determinada moeda, combinando os objetivos e o roadmap.

3 – Escolha fontes confiáveis

Não basta analisar o ativo em qualquer site, escolha fontes confiáveis que vão proporcionar mais segurança e credibilidade na hora de investir. Além disso, acompanhe as notícias sobre o mercado e tenha cuidado ao escolher uma exchange.

A Binance, por exemplo, é uma das maiores corretoras de criptomoedas que auxilia os investidores a entenderem sobre o mercado cripto e que disponibiliza diversas interfaces de uso para que o investidor tenha a melhor opção na hora de comprar e vender criptomoedas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4 – Pesquise quem desenvolveu a criptomoeda

Nem todas as moedas têm projetos sólidos e propensas ao crescimento. No mercado há também as shitcoins. Por isso é importante pesquisar a equipe responsável pelo desenvolvimento, assim você terá mais confiança no momento de investir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 – Cuidado com a comunidade

Por mais que a comunidade de criptomoedas queira ajudar os investidores iniciantes, ainda assim é importante ter cuidado. Principalmente pelas sugestões que as pessoas compartilham em fóruns e em grupos.

Ao escolher uma criptomoeda para investir, analise sempre os dois lados: a comunidade do ativo e o que estão comentando sobre ele em outros fóruns e canais. Assim, suas decisões de compra vão ser bem mais conscientes.

Confira esses outros 5 artigos que vão te auxiliar a compreender melhor o mercado das criptomoedas para você começar a investir: