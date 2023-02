Crédito rotativo é 3% da carteira de crédito das famílias, revela Abecs

O dado é da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), e foi divulgado nesta quinta-feira, 16

Por Matheus Piovesana

O crédito rotativo responde por cerca de 3% do crédito concedido às famílias brasileiras, o que indica que os cartões têm menor peso no endividamento total. O dado é da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), e foi divulgado nesta quinta-feira, 16.

Em coletiva de imprensa, o presidente da entidade, Rogério Panca, disse que 80% do endividamento está ligado a outras modalidades de crédito, como o consignado. Ele apontou ainda que nos últimos anos, houve uma queda na participação do parcelado com juros.

“Fechamos o ano (de 2022) com 25%, contra 32% que tínhamos em dezembro de 2011”, disse ele. “A gente percebe uma melhoria de 6,7 pontos porcentuais nos saldos da utilização do cartão sem juros. Isso tem muito a ver com o crescimento do parcelado sem juros no comércio como um todo.”