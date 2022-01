Consumo de produto e serviço cultural retoma patamar pré-pandemia, diz empresa

Os cinemas, que ficaram fechados durante boa parte da pandemia, se destacaram, com alta de 482% na procura, após queda de 89%

Joana Cunha

São Paulo, SP

Levantamento da Ticket aponta que o consumo de produtos e serviços culturais voltou a crescer no quarto trimestre de 2021, retornando ao patamar pré-pandemia.

Baseados no uso do Ticket Cultura, benefício oferecido por empresas aos funcionários, os dados indicam que, nos três últimos meses do ano passado, o valor total gasto com o benefício cresceu mais de 30% em comparação ao mesmo período de 2020.

Os cinemas, que ficaram fechados durante boa parte da pandemia, se destacaram, com alta de 482% na procura, após queda de 89% no último trimestre de 2020 em ante 2019, segundo a empresa.

As vendas de livros registraram crescimento de 9,5% no período. Já a categoria loja de música e instrumentos musicais registrou pequena queda de 2,7%.