Confiança da indústria se recupera em maio, mas segue em patamar negativo, diz CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou nesta quinta-feira, 15, que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) mostrou alta de 0,9 ponto em maio de 2025, na comparação com o mês de abril. O indicador saiu de 48,0 pontos para 48,9 pontos, permanecendo abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Na prática, há uma sinalização da falta de confiança no setor industrial.

Essa métrica varia de 0 a 100, com os patamares acima de 50 pontos indicando confiança do empresário. Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança. Em maio de 2024 o índice bateu 52,2 pontos. Agora, é o quinto mês consecutivo abaixo de 50 pontos.

O Índice de Condições Atuais do setor industrial e da economia brasileira avançou 1,3 ponto em maio, para 44,0 pontos. Sobre a economia, especificamente, o índice avançou 2,5 pontos entre abril e maio.

Outro parâmetro é chamado Índice de Expectativas, que avançou 0,6 ponto em maio, para 51,3 pontos na comparação com o mês anterior. Esse indicador também verifica perspectiva para a economia brasileira e para o setor industrial, isoladamente. Em relação à economia brasileira, o índice avançou 1,4 ponto no intervalo mensal.

Estadão Conteúdo