Conab realiza leilão para a aquisição de 7 t de milho

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) irá realizar, nesta sexta-feira (26), mais um leilão público para garantir o abastecimento de milho aos criadores cadastrados no Programa de Venda em Balcão (ProVB). Desta vez a previsão é de aquisição de mais 7.050 toneladas de milho em grãos, ensacado, proveniente da safra 2021/2022.

O leilão terá início às 9h (horário de Brasília) e o produto adquirido deverá ser entregue em municípios localizados nos estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Sergipe.

Os produtores rurais, cooperativas e comerciantes interessados em participar deverão estar em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), dentre outras exigências constantes no edital.

ProVB – O Programa de Venda em Balcão tem por objetivo viabilizar o acesso dos criadores rurais de pequeno porte aos estoques de produtos agrícolas sob gestão da Conab, por meio de vendas diretas a preços compatíveis com os do mercado atacadista local. Por meio dele, são estabelecidas condições de igualdade e oportunidades, visto que os grandes compradores são assistidos pelos leilões públicos realizados por meio de Bolsas de Mercadorias, que se caracterizam por volumes maiores de compra e inviabilizam a participação dos pequenos criadores.