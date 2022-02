Cofiex aprova US$ 749,24 milhões em financiamentos com recursos externos

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Goiás terá financiamento de US$ 510 milhões do Bird

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério da Economia, aprovou nessa quinta-feira (17/2), US$ 749,24 milhões para três projetos financiados com recursos externos de bancos multilaterais de desenvolvimento. As operações de crédito vão beneficiar um estado e dois municípios no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Goiás terá financiamento de US$ 510 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). A operação será feita no âmbito do RRF, para promover um ajuste fiscal estrutural, com efeitos de curto e longo prazos no estado.

O segundo financiamento aprovado atende ao Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável do município do Rio de Janeiro. Também com recursos do Bird, o financiamento de US$ 135,24 milhões será utilizado em ações que promovam o equilíbrio fiscal e a recuperação econômica do município.

Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) financiará o Programa para a Promoção da Sustentabilidade Fiscal e Melhoria da Efetividade do Gasto Público do Município de Recife, com o valor de US$ 104 milhões. Este programa busca o fortalecimento do equilíbrio fiscal e a melhoria da efetividade do investimento público, visando a garantir a sustentabilidade fiscal e possibilitar a realização de novos investimentos no município.

As informações são do Ministério da Economia