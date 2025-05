Ciclo de investimentos em sustentabilidade passa por ajuste, diz sócio da KPMG

São Paulo, 2 – Empresários e especialistas discutiram na segunda-feira, 28, durante fórum promovido pela Amcham, o futuro dos investimentos sustentáveis em meio a debates sobre potenciais retrocessos na agenda com a volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos.

Após a onda de projetos sustentáveis dos últimos anos, André Winter, sócio-diretor da KPMG, considerou que as empresas estão num momento de “ajuste”, no qual os resultados desses investimentos são avaliados.

As empresas, conforme o especialista, estão questionando se fizeram o investimento correto – isto é, se investiram em projetos que trouxeram retorno para o negócio e para a sociedade

Esse retorno, conforme frisaram participantes do fórum, não é de fácil mensuração, uma vez que não se baseia apenas em parâmetros financeiros.

“Às vezes, o que existe é gestão de risco, que vai garantir a existência do negócio no longo prazo, não é sobre retorno ao acionista … A questão é se isso está me ajudando a ser mais perene. Este é o ponto onde as empresas estão”, salientou Winter

Na mesma linha, Marco Dorna, presidente da Tetra Pak, salientou durante o fórum que existe uma correlação entre sustentabilidade e performance do negócio, porém traçar uma casualidade com o retorno financeiro é complexo e pode não ser o caminho correto.

“Se olhar só pelo lado financeiro, você vai deixar de lado questões como reputação de marca e capacidade de atrair talentos Existe algo muito maior do que o financeiro”, comentou o executivo.

