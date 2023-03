China suspende embargo à carne bovina do Brasil

Lula está indo para a China neste fim de semana, onde deve se encontrar com Xi Jinping e discutir avanços na pauta comercial entre os países

Quase um mês após a China interromper a importação de carne bovina de todo o Brasil depois de um caso identificado de vaca louca, o país asiático suspendeu o embargo e deve retomar as vendas do produto em breve. A informação foi dada por Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, à TV Globo.

Outros países como a Tailândia, Irã e Jordânia também haviam suspendido as importações de carne de todo o Brasil. Mas, segundo laboratórios, o caso da doença no animal era atípico e resultado de um envelhecimento natural, ou seja, sem risco de contaminação do rebanho.

Lula está indo para a China neste final de semana, onde deve se encontrar com Xi Jinping, presidente do país, para discutir, entre outros temas, avanços na pauta comercial entre os países.