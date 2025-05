China anuncia suspensão de algumas contramedidas não tarifárias após negociações com os EUA

A China anunciou, nesta quarta-feira (14), a suspensão de algumas contramedidas não tarifárias após Pequim e Washington concordarem, no fim de semana, em reduzir as tarifas sobre as importações um do outro, em mais uma tentativa de apaziguar a guerra comercial.

Pequim suspenderá certas restrições a dezenas de entidades americanas por 90 dias “para implementar o consenso alcançado nas negociações econômicas e comerciais de alto nível entre China e EUA”, afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio chinês em um comunicado online.

© Agence France-Presse