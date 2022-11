Cesta básica volta a crescer em outubro

Em outubro, a média do valor pago pelos itens da cesta foi de R$ 7,36 contra R$ 7,33, no mês anterior

Julio Wiziack

Rio de Janeiro, RJ

Após dois meses em queda, a média dos preços dos produtos da cesta básica voltou a crescer em outubro. A alta foi de 0,5% sobre setembro, segundo o monitoramento Radar Scanntech.

A empresa monitora mais de 30 mil lojas no Brasil, incluindo as 400 maiores redes de supermercados, hipermercados e atacarejos em todas as regiões do país.

Em outubro, a média do valor pago pelos itens da cesta foi de R$ 7,36 contra R$ 7,33, no mês anterior.

Segundo Priscila Ariani, diretora de marketing da Scanntech, a reversão nos preços se deve, principalmente, aos alimentos perecíveis, como pães e queijos.

Eles já vinham de uma alta de 1,1% em setembro, e subiram 1,5%, em outubro.

A queda no preços de itens mais básicos, como leite, arroz, feijão e óleo, não foi suficiente para neutralizar a alta.

Apesar do avanço nos preços, as vendas do setor variaram positivamente em 12,3% na comparação anual.

“A auxílio emergencial, a redução da taxa de desemprego, o auxílio caminhoneiro, todos esses auxílios acabam alavancando as vendas”, disse Ariani.