Casa Branca diz trabalhar junto a lideranças do Congresso para nominações do Fed

Diretor do Conselho Econômico Nacional, Brian Deese afirmou que a Casa Branca está trabalhando junto às lideranças do Congresso dos Estados Unidos para finalizar as nomeações para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Sem especificar datas, Deese disse estar confiante de que irão avançar na agenda e que os nomeados estarão “no lugar certo, no tempo certo”.

Questionado, o conselheiro da Casa Branca disse acreditar que a linha do tempo das nomeações do Fed não têm impacto sobre a inflação.

Ele destacou que expertise, julgamento independente e proximidade com questões com as quais o Fed está lidando foram pontos importantes para a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden. “O Fed precisa de independência para lidar com inflação”, frisou.

Estadão Conteúdo