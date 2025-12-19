Menu
Carro voador da Embraer faz primeiro voo em SP e dá passo inicial pela certificação

Teste em Gavião Peixoto marca início da campanha de voos da subsidiária da Embraer, que projeta entrada em operação da aeronave elétrica em 2027

Redação Jornal de Brasília

19/12/2025 12h21

Foto: Divulgação/Eve

FOLHAPRESS

A Eve, subsidiária da Embraer, informou que o protótipo em escala real do chamado “carro voador” completou seu primeiro voo, marcando um passo importante em seu trabalho para obter a certificação de sua aeronave elétrica.

O voo inaugural ocorreu na unidade de testes da Embraer, em Gavião Peixoto (SP) e marcou o início da fase de testes de voo da Eve, informou a empresa nesta sexta-feira (19), com “centenas de voos” planejados para o próximo ano para apoiar a certificação.

A empresa validou a arquitetura da aeronave, os controles fly-by-wire e sistema de propulsão integrado, acrescentou a Eve.

A companhia está entre várias empresas que estão desenvolvendo aeronaves movidas a bateria com capacidade de decolar e pousar verticalmente para transportar passageiros em viagens curtas pela cidade, um setor considerado fundamental para o crescimento futuro da fabricante brasileira de aviões.

A Eve, que acumulou quase 3.000 pedidos potenciais para sua eVtol (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical) antes da produção, espera obter a certificação, fazer as primeiras entregas e entrar em serviço em 2027, um ano depois do inicialmente planejado.

O primeiro voo ocorreu de acordo com o plano anunciado anteriormente pela empresa de concluí-lo no final de 2025 ou início de 2026.

“O protótipo se comportou exatamente como previsto pelos nossos modelos”, afirmou o diretor de tecnologia da Eve, Luiz Valentini. “Com estes dados, ampliaremos o envelope da aeronave e avançaremos para o voo de transição sustentado pelas asas de maneira disciplinada”, disse.

“Conseguimos capturar informações cruciais que nos permitirão avançar com segurança e confiança no caminho até a certificação”, destacou o CEO da Eve, Johann Bordais.

A Eve fabricará seis protótipos em conformidade para realizar a campanha de testes de voo, informou a empresa.

As próximas etapas do programa incluem a expansão progressiva da aeronave, transição para o voo de cruzeiro sustentado pelas asas fixas e continuidade do trabalho conjunto com a Anac e outras autoridades certificadoras e validadoras, como a norte-americana FAA e a europeia EASA.

O presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Tiago Faierstein, disse à Reuters no início deste ano que considerava 2027 um prazo realista para a certificação da aeronave, que ele descreveu como a principal prioridade do órgão regulador.

A Eve estreou na Bolsa de Valores de Nova York em 2022 e, neste ano, levantou novos fundos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Embraer. Outros investidores incluem a United Airlines, a BAE Systems, a Nidec, a Thales e a Acciona.

