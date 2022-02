Carnaval em duas datas anima setor de eventos e hotéis

A estimativa é da Ingresse, que vende bilhetes para eventos privados de entretenimento

Joana Cunha

São Paulo, SP

A suspensão das festas de Carnaval de rua e a postergação dos desfiles em São Paulo e no Rio devem contribuir para a realização de dois carnavais de festas particulares. A estimativa é da Ingresse, que vende bilhetes para eventos privados de entretenimento.

Bruno Sapienza, executivo da empresa, afirma que muitos promotores decidiram manter suas programações no feriado de fevereiro, mas o setor também vai apostar em uma dobradinha na nova data, em abril.

Por ora, a venda de ingressos para o Carnaval no calendário original patina. A incerteza sobre os rumos da pandemia deve deixar a decisão de compra de ingressos para mais perto do evento.

“Com o Carnaval no final do mês, as vendas já deveriam estar mais aquecidas. O público ainda tem um pouco de receio de como será neste ano”, diz Sapienza.

Apesar do cenário incerto, a rede hoteleira também está otimista com as duas datas do Carnaval neste ano.

No Rio de Janeiro, o setor espera registrar 85% de ocupação no feriado em fevereiro e vai apostar em seus tradicionais bailes internos para atrair os clientes, segundo Paulo Michel, presidente da Abih (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os desfiles das escolas de samba, em abril, os hotéis esperam maior movimento de turistas brasileiros. “É o mercado interno que vai suprir a demanda. O turista internacional também já está vindo, não cancelou sua reserva, mas ele aproveita a época do verão. Abril já é diferente. Vai ser público nacional”, diz.