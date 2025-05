Campo de Búzios será o maior do Brasil, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o Campo de Búzios, na Bacia de Santos, deve se tornar o maior do Brasil. “Estamos chegando na marca de 800 mil barris, vamos para 1 milhão muito provavelmente neste ano ainda. E não se assuste se esse campo ultrapassar a marca, no futuro próximo, de 1,5 milhão, podendo chegar a 2 milhões de barris”, disse Chambriard, em entrevista à GloboNews, na noite da quarta-feira, 14.

A executiva afirmou também que a Petrobras poderá vender combustível diretamente para grandes empresas, embora não tenha planos de voltar à distribuição para consumidores finais – a BR Distribuidora foi privatizada entre 2019 e 2021 e hoje se chama Vibra. “Em São Paulo, já temos um piloto disso. Também estamos tentando fazer isso – e vamos conseguir – no Matopiba, região agrícola que abrange Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia”, disse Chambriard.

Lucro da Petrobras

Com as cotações do petróleo e do dólar em queda, o lucro da Petrobras deve ser afetado, mas a “empresa não vai parar”, disse a presidente da estatal.”96% do nosso portfólio de projetos é completamente testado a pelo menos US$ 45 por barril. Isso quer dizer que a gente passa a ter menos lucro, mas continua com uma carteira de projetos relevantes para a empresa”, afirmou. Segundo Chambriard, boa parte dos maiores projetos é testada também a US$ 28 por barril. As cotações do barril de petróleo no mercado internacional têm oscilado em torno dos US$ 65.

Política de preços

Sobre a política de preços da empresa, a presidente da Petrobras disse que, mesmo baixando o preço para as distribuidoras, a queda não tem sido repassada para os consumidores. Questionada sobre a possibilidade de voltar a vender combustível para o consumidor final, a executiva respondeu que, “por enquanto, não temos plano de retomar a participação na distribuição”.

A BR Distribuidora, o braço da Petrobras no varejo de combustíveis, foi privatizada entre 2019 e 2021. A empresa hoje se chama Vibra e tem o controle pulverizado no mercado.

Chambriard disse ainda que há a ideia de entrar no mercado de energias não fósseis e que existe “um plano quinquenal” para voltar a produzir etanol.

Estadão Conteúdo