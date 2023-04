Caixa vai fazer 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários do Bolsa Família

A empresa identificou que 7,6 milhões dos 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família não têm cartão de débito, segundo Serrano

NATHALIA GARCIA E PEDRO S. TEIXEIRA

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP

A Caixa Econômica Federal vai fornecer 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários de programas sociais sem acesso a esse recurso, anunciou a presidente do banco, Rita Serrano. A declaração é desta quinta-feira (27), em evento de balanço de cem dias de gestão da Caixa.

A empresa identificou que 7,6 milhões dos 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família não têm cartão de débito, segundo Serrano. “Isso vai contribuir para bancarizar essa população, porque a Caixa abre uma poupança.”

A conta poupança gratuita permite o pagamento de contas e a realização de compras sem precisar sacar dinheiro em agências. “Isso deve contribuir também para nós termos menos filas nas agências”, afirma .

No evento, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que o governo começa a preparar, em maio, as medidas para conceder o adicional de R$ 50 para gestantes, crianças e jovens entre 7 e 18 anos e o piso de R$ 142 per capita por domicílio.

O ministro afirmou que os adicionais começariam a ser pagos aos beneficiários em julho, mas a Caixa informou à reportagem, posteriormente, que o pagamento começa a ser feito em junho, como havia sido anunciado pelo governo.

Os valores extras constam na medida provisória que relançou, em março, o Bolsa Família e foram prometidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha presidencial de 2022.

O ministro também citou o esforço para detectar benefícios fraudulentos entregues a pessoas que declararam viver em domicílios de terceiros, para duplicar o pagamento do antigo Auxílio Brasil. “Tivemos 1,5 milhão de pessoas que tiveram [a participação] cancelada por ilegalidade.”

Outras 214 mil pessoas pediram o desligamento de forma voluntária, ao reconhecer que não tinham direito, de acordo com Dias.

MUDANÇAS NA VICE-PRESIDÊNCIA

A presidente da Caixa, Rita Serrano, confirmou que duas vice-presidências da empresa ainda estão indefinidas: Agente Operador e Negócios de Varejo.

Funcionários da Caixa têm questionado o nome dos ocupantes dos cargos, Edilson Carrogi Ribeiro Vianna e Thays Cintra Vieira. Eles foram indicados pelo ex-presidente do banco Pedro Guimarães, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Os novos nomes devem ser escolhidos via processo seletivo. “Apresentamos os dez vice-presidentes que vão tocar a instituição. Fora essas duas áreas que ainda haverá modificação, já estaremos com a equipe completamente montada.”