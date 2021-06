Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em agosto

Cronograma de pagamentos da segunda parcela se encerrou em 31 de maio

Nesta sexta-feira (11), a Caixa Econômica Federal (Caixa) libera o saque da segunda parcela do Auxílio Emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em agosto. O grupo já estava com o valor disponível em poupanças digitais desde o dia 25 de maio.

O cronograma de pagamentos da segunda parcela se encerrou em 31 de maio. Desde então, a Caixa tem liberado o benefício para saques. Para quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos foram até 31 de maio.

A partir de 17 de junho, tem início os pagamentos da terceira parcela para o público do Bolsa Família. Em 20 de junho, começa o pagamento para os demais beneficiários.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/