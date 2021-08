Caixa começa a depositar o lucro do FGTS 2021

Segundo o banco, o pagamento começou a ser liberado após a aprovação da distribuição de 96% do lucro pelo Conselho Curador do FGTS

Luciana Lazarini

FolhaPress

A Caixa Econômica Federal começou a depositar o dinheiro do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores. Segundo o banco, o pagamento começou a ser liberado após a aprovação da distribuição de 96% do lucro pelo Conselho Curador do FGTS, na última terça-feira (17). O pagamento, entretanto, ainda não chegou a todas as contas e a Caixa informa que os depósitos serão concluídos até o dia 31 de agosto.



No extrato do FGTS, o lucro aparecerá com a data de 10 de agosto em cada uma das contas. Segundo a Caixa, o crédito foi feito com data retroativa para que fosse possível incluir os juros do mês. Tem direito ao lucro anual o trabalhador que tinha saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2020, inclusive para contas inativas.



Para fazer a consulta aos valores, o trabalhador deverá acessar os canais oficiais da Caixa, como o aplicativo FGTS (disponível gratuitamente para Android e iOS) e o site oficial do FGTS. Clientes Caixa também podem fazer a verificação por meio do internet banking da instituição. A reportagem consultou o aplicativo do FGTS nesta segunda-feira (23), mas, por conta de instabilidade, não foi possível verificar se o valor do depósito já estava disponível.



O trabalhador só poderá usar esse dinheiro caso se enquadre em uma das situações previstas para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, aposentadoria, saque-aniversário e compra da casa própria. Veja 15 situações em que é possível sacar o FGTS. No total, serão distribuídos R$ 8,1 bilhões do lucro líquido do fundo em 2020 para 88,6 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. O valor será creditado em 191,2 milhões de contas.





Como conferir o saldo do FGTS

Pelo celular no Aplicativo FGTS

Na internet pelo site www.fgts.gov.br

Pessoalmente nas agências da Caixa, com CPF e NIS/PIS

Por SMS ou email cadastrando o celular e o email na Caixa

Outras informações em 0800-7260207