Bundesbank: economia alemã se estabilizou, mas perspectivas para 2º tri são desanimadoras

São Paulo, 24 – É provável que a economia na Alemanha tenha aumentado ligeiramente no primeiro trimestre de 2025, mas ela pode sofrer um revés no segundo trimestre, avalia o Bundesbank, em relatório mensal divulgado nesta quinta, 24. O BC alemão diz que, embora a demanda no setor de construção já tenha se recuperado de um nível muito baixo, a demanda interna e externa por produtos industriais permaneceu lenta.

Para o Bundesbank, o setor industrial, na média dos dois primeiros meses do ano anterior, aumentou ligeiramente no trimestre, mas – observando a tendência subjacente – a demanda por produtos industriais está apenas estagnada em um nível baixo

Atualmente, as perspectivas para a inflação “são caracterizadas por uma incerteza especial”, acrescenta o BC. O euro se valorizou em relação ao dólar americano e espera-se que a taxa de inflação seja ainda um pouco menor no futuro próximo.

Estadão Conteúdo