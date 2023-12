Brasil deve se tornar 9ª maior economia do mundo

A lista das dez maiores economias é encabeçada pelos EUA (US$ 26,95 trilhões), seguidos por China (US$ 17,7 trilhões)

São Paulo, 18 – O Fundo Monetário Internacional (FMI) projetou que o Brasil deve se tornar a nona maior economia do mundo este ano, segundo a publicação Perspectiva Econômica Mundial. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023. O avanço acontece após o órgão revisar o crescimento do PIB do País para este ano de 2,1% para 3,1%. “A revisão em alta para 2023 desde julho reflete um crescimento mais forte do que o esperado no Brasil”, afirma o FMI.

A lista das dez maiores economias é encabeçada pelos EUA (US$ 26,95 trilhões), seguidos por China (US$ 17,7 trilhões), Alemanha (US$ 4,43 trilhões), Japão (US$ 4,23 trilhões), Índia (US$ 3,73 trilhões), Reino Unido (US$ 3,33 trilhões), França (US$ 3,05 trilhões), Itália (US$ 2,19 trilhões), Brasil (US$ 2,13 trilhões) e Canadá (US$ 2,12 trilhões).

