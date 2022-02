Bradesco registra lucro recorde de R$ 26,2 bilhões em 2021, alta de 35%

“A economia se recuperou com o arrefecimento da pandemia e pudemos atuar com uma nova perspectiva de negócios.”

Lucas Bombana

São Paulo, SP

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 26,215 bilhões em 2021, recorde anual na história do banco fundado em 1943, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (8).

“O balanço foi sólido e mostra nossa força comercial, especialmente nos canais digitais, que são cada vez mais preponderantes no balanço”, afirmou o presidente executivo do Bradesco, Octavio de Lazari Jr., em nota.

“A economia se recuperou com o arrefecimento da pandemia e pudemos atuar com uma nova perspectiva de negócios.”

Considerando apenas o quarto trimestre do ano passado, o lucro foi de R$ 6,613 bilhões, o que representa uma queda de 2,8% na comparação com igual período do ano anterior, e de 2,3% ante o terceiro trimestre.

“No trimestre, houve manutenção do lucro em patamares elevados, com bom desempenho de todas as receitas, principalmente operações de seguros, absorvendo o aumento das despesas operacionais e custos com PDD [provisão para devedores duvidosos], em função do significativo crescimento da carteira de crédito e alteração do mix do portfólio, com destaque para as operações com pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas, segmentos que demandam por maiores provisões”, diz o banco no balanço de resultados.

A carteira de crédito encerrou dezembro em R$ 812,7 bilhões, um crescimento de 18,3% em 12 meses e de 5,1% no trimestre.

“Crescimento em praticamente todos os produtos (PF e PJ), com destaque para as operações de cartão de crédito, crédito pessoal e consignado, financiamento imobiliário, crédito rural, conta garantida e CDC, que cresceram dois dígitos”, diz o banco.

Para 2022, o Bradesco divulgou uma projeção de crescimento da carteira de crédito entre 10% e 14%.

As operações de seguros, previdência e capitalização do Bradesco resultaram em lucro de R$ 3,527 bilhões no quarto trimestre, alta de 54,6% na comparação anual, e de 9,8% ante o trimestre imediatamente anterior. Em 2021, a operação gerou lucro de R$ 11,451 bilhões, queda de 5,5%.

Já a taxa de inadimplência acima de 90 dias passou de 2,2% em dezembro de 2020, e de 2,6% em setembro de 2021, para 2,8% no final do ano passado.

As provisões para devedores duvidosos (PDD) atingiram R$ 4,283 bilhões, o que corresponde a um aumento de 27,5% na comparação trimestral, mas queda de 6,2%, em bases anuais.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE), indicador que mede a rentabilidade da operação do banco, recuou para 17,5% em dezembro de 2021, ante 18,6% no final do terceiro trimestre, e 20% em igual período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, o ROAE do Bradesco foi de 18,1%, ante 14,8%, em igual período de 2020.

Em relação ao cenário econômico, Lazari disse que 2021 foi caracterizado por mudanças bruscas ao longo do ano.

“Em janeiro, a previsão de inflação era de 3,3%, com uma Selic de 3%. A realidade foi uma inflação de dois dígitos e uma Selic de 9,25%”, afirmou. “Depois surgiu a nova cepa do coronavírus, bastante contagiosa, mas a vacinação nos protegeu.”

“Olhando pelo retrovisor, foi adequada a decisão de dobrar a aposta na transformação digital, no foco na experiência do cliente e no controle absoluto dos custos, ao mesmo tempo adotando uma forte política de provisões”, disse o executivo.

Em 2021, os canais digitais foram responsáveis por 98% do total de transações realizadas pelos clientes do banco. A produção de crédito por meios digitais corresponde a cerca de 30% da carteira.

“Nosso propósito [em 2022] será entregar outro balanço saudável e relevante. Há novos fatores de risco a ponderar, não podemos ter expectativa em relação ao PIB, mas será uma navegação em terreno conhecido, tangível e sobre o qual mantemos nível razoável de controle. Somos realistas, o cenário é adverso, mas sabemos navegar contra o vento e temos instrumental seguro para lidar com ele”, afirmou o presidente do Bradesco.

RAIO-X | BRADESCO

Fundação: 1943, em Marília (SP)

Lucro líquido em 2021: R$ 26,2 bilhões

Agências: 2.947

Funcionários :87.274

Clientes: 74,1 milhões

Principais concorrentes: Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal

