Bradesco permitirá que cliente traga dinheiro de outros bancos sem trocar de aplicativo

O Bradesco permitirá a partir de junho que os clientes levem dinheiro de outras instituições para o banco sem ter de trocar de aplicativo. O chamado “Traga seu dinheiro” funcionará tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas.

A funcionalidade precisará ter a conta de origem autorizada na primeira operação, através do aplicativo do banco de origem. Depois disso, este acesso não será mais necessário.

O serviço utilizará o iniciador de pagamentos, ferramenta do Open Finance que permite ao cliente autorizar um Pix sem ter de passar por todas as etapas de autorização.

“A solução de trazer dinheiro sem sair do app Bradesco oferece aos nossos clientes uma experiência prática, segura e totalmente integrada aos nossos canais digitais, o que possibilita uma transação via Iniciação de Pagamentos três vezes mais rápida”, diz em nota o diretor de Produtos do Bradesco, Marcos Cavagnoli

A nova funcionalidade entrará no ar de modo gradativo no próximo mês, e será válida para clientes com dispositivos Android e iOS

Estadão Conteúdo