Bolsas de NY fecham sem sinal único, com mercado de olho em balanços trimestrais

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta quarta-feira, 27, em uma sessão marcada pela volatilidade. O foco esteve nos resultados dos balanços de grandes empresas, com Microsoft tendo aumento de lucros e receita, enquanto Boeing ampliou prejuízos, decepcionando o mercado e com a ação recuando nesta quarta 7,53% Já a Alphabet lucrou menos que o esperado, e suas ações também caíram.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,19%, a 33.301,93 pontos, o S&P 500 teve alta de 0,21%, a 4.183,96 pontos, e o Nasdaq recuou 0,01%, a 12.488,93 pontos.

Os mercados acionários começaram a sessão em alta, com investidores atentos à temporada de balanços. A Boeing esteve em foco, com queda de 7,53%, após a companhia informar que registrou prejuízo e queda da receita, decepcionando o mercado.

Voláteis, os índices chegaram a cair, se firmando depois, com o setor de tecnologia liderando os ganhos. A Microsoft chegou a subir mais de 7%, terminando com alta de 4,81%. Na terça, a empresa divulgou lucro acima do esperado.

De acordo com Edward Moya, da Oanda, as ações dos EUA tentaram se recuperar após fortes resultados da Microsoft e otimismo de que a maioria dos balanços corporativos ainda são fortes. “Parece que Wall Street acha que a venda de tecnologia foi exagerada apesar das preocupações com um Fed hawkish e da incerteza com o crescimento chinês. A maioria dos traders tem uma perspectiva cautelosa para os próximos dois trimestres, mas muitos desses negócios de tecnologia são muito descontados”, disse em relatório enviado a clientes.

Estrategista-chefe da Principal Global Investors, Seema Shah disse que vê os próximos movimentos no mercado de ações como laterais ou para baixo. “Os lucros estão apoiando o mercado até certo ponto, mas não acho que seja suficiente para mantê-lo mais alto”, disse Shah.

Entre os setores do S&P 500, energia esteve entre as maiores altas, com tecnologia também em destaque. Por outro lado, serviços de comunicação lideraram as baixas.

*Com informações da Dow Jones Newswires

