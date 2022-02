Bolsas de NY fecham em baixa, com tensões na Ucrânia e sanções contra a Rússia

O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,38%, em 33.131,76 pontos, o S&P 500 recuou 1,84%, a 4.225,50 pontos, e o Nasdaq caiu 2,57%, a 13.037,49 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 23, em mais uma sessão marcada pelas tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. Depois de entrar no território de correção na última sessão, o S&P 500 ampliou ainda mais suas perdas, em um dia no qual as sugestões por um maior conflito militar e da ampliação de sanções contra a Rússia dominaram a atenção dos mercados.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,38%, em 33.131,76 pontos, o S&P 500 recuou 1,84%, a 4.225,50 pontos, e o Nasdaq caiu 2,57%, a 13.037,49 pontos.

“As ações se recuperaram provisoriamente, já que alguns investidores sem dinheiro não puderam deixar de comprar o S&P 500 com um desconto de 10% e com o início das sanções contra a Rússia”, aponta Edward Moya, analista da Oanda, citando a queda do índice com relação ao seu ápice, no dia 4 de janeiro deste ano. No entanto, o analista aponta que as “ações terão dificuldades para encontrar uma direção até que os mercados financeiros tenham uma resposta clara sobre se a crise entre Rússia e Ucrânia terá uma solução diplomática ou uma guerra na região”.

Segundo Moya, os mercados acionários começaram a desistir de ganhos após relatos de que os EUA acreditam que a Rússia invadirá a Ucrânia em 48 horas. Ao longo da tarde, notícias sobre a chance de incursão militar russa na Ucrânia ganharam destaque. Segundo a Reuters, as forças russas “estão tão prontas quanto podem estar”, com 80% em posições avançadas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu cerca de 100% das forças que os EUA acreditavam que ele colocaria em posição para a invasão da Ucrânia, informou um oficial de defesa americano. Enquanto isso, o presidente americana Joe Biden, confirmou nesta quarta que os EUA vão impor sanções à empresa responsável pelo gasoduto Nord Stream 2 – que liga a Ucrânia à Rússia.

Neste cenário, as ações de bancos estiveram entre algumas das mais penalizadas. Wells Fargo (-2,41%), Bank of America (-1,71%), Morgan Stanley (-1,28%) estiveram entre quedas de destaque. Outro setor de destaque nas perdas foi o das aéreas, com queda da United Airlines (-5,33%), Delta Air Lines (-4,06%) e American Airlines (-4,53%). Na contramão, observando as perspectivas para o mercado, petroleiras avançaram, com destaque para a alta de 2,38% da Chevron.

Estadão Conteúdo