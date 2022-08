Bolsas de NY fecham em alta e ganham força com notícias corporativas em foco

Os futuros de Nova York chegaram a perder fôlego, mas seguiram em alta, após dados dos Estados Unidos, entre eles o Produto Interno Bruto

Os mercados acionários de Nova York fecharam em território positivo, nesta quinta-feira, 25. A abertura dos negócios foi mista, em quadro de volatilidade no dia do início do Simpósio de Jackson Hole, no qual há expectativa pela fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, na sexta-feira. Nesta quinta-feira, nas bolsas, notícias do setor corporativo foram monitoradas e mexeram com alguns papéis, enquanto indicadores não foram decisivos na jornada.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,98%, em 33.291,78 pontos, o S&P 500 subiu 1,41%, a 4.199,12 pontos, e o Nasdaq avançou 1,67%, a 12.639,27 pontos.

Os futuros de Nova York chegaram a perder fôlego, mas seguiram em alta, após dados dos Estados Unidos, entre eles o Produto Interno Bruto (PIB).

A segunda leitura do dado mostrou contração de 0,6% no segundo trimestre no país, em números anualizados, confirmando recessão técnica, mas com alguns analistas vendo também aspectos positivos no dado.

A abertura mista em Nova York deu lugar a ganhos, inicialmente modestos, porém mais adiante mais robustos. American Depositairy Receipts (ADRs) de grandes empresas chinesas exibiram ganhos, após reportagem do Wall Street Journal informar, a partir de fontes, que a China e os EUA podem fechar um acordo sobre auditoria de empresas chinesas listadas em Nova York, que ocorreria em Hong Kong.

Entre ações em foco, Peloton Interactive caiu 18,32%, após a companhia do setor de equipamentos para exercícios físicos publicar balanço com forte prejuízo. Tesla recuou 0,35%, no dia em que uma divisão de suas ações (de um para três) começou a valer. Citigroup, por outro lado, registrou ganho de 2,06%, após informar que venderá o restante de seu negócio de banco de varejo na Rússia, diante da guerra na Ucrânia e das sanções subsequentes contra Moscou. Após balanço positivo na quarta-feira, Snowflake fechou em alta de 23,07%.

Entre outras ações importantes, JPMorgan subiu 2,37% e Goldman Sachs, 1,33%, entre os bancos. Apple registrou alta de 1,49%, Amazon subiu 2,62% e Meta, 3,38%. Boeing também mostrou força, em alta de 3,53%.

Estadão Conteúdo