Bolsas de NY fecham em alta, com perspectivas para negociações sobre Ucrânia

Já a Tesla informou nesta segunda-feira que solicitará a aprovação dos acionistas em sua assembleia anual para um aumento no número de suas ações

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 28, em sessão na qual as perspectivas de que tratativas diplomáticas possam resolver questões do conflito entre Ucrânia e Rússia. Por outro lado, os temores com a inflação e os movimentos nos rendimentos dos Treasuries, que chegaram a avançar durante a sessão, também foram monitorados. Nesta semana, investidores aguardam a publicação do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) e do payroll (dado de emprego) dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,27%, em 34.955,89 pontos, o S&P 500 avançou 0,71%, a 4.575,52 pontos, e o Nasdaq subiu 1,31%, a 14.354,90 pontos.

Para Edward Moya, analista da Oanda, as ações têm sido resilientes e um pouco apoiadas na esperança de que a guerra na Ucrânia não seja longa e que grande parte da inflação que estamos vendo atualmente diminuirá no segundo semestre do ano. Quanto mais o conflito durar, maiores os riscos de estagflação e isso deve ser inquietante para os investidores, avalia.

“Wall Street pode estar pronta para alguma ação lateral de preços para ações, dada toda a incerteza persistente com riscos geopolíticos”, observa Moya.

O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov disse nesta segunda-feira que as negociações de paz com os ucranianos podem recomeçar na terça-feira na Turquia e defendeu que as conversas ocorram presencialmente, mesmo que nenhum “grande progresso” tenha ocorrido até o momento.

Um dos efeitos foi a queda nos preços do petróleo, o que repercutiu em empresas do setor. Chevron (-1,74%) e ExxonMobil (-2,81%) estiveram entre os recuos. Já as ações da Apple caíram inicialmente após relatos de que a companhia estava prestes a cortar a produção de seu novo iPhone SE em 20%, aponta Moya.

“O enfraquecimento da demanda é um resultado direto da guerra na Ucrânia e esse golpe inesperado pode continuar se a inflação continuar descontrolada. Os dispositivos da Apple são caros e, se os riscos de estagflação aumentarem, a empresa poderá começar a perder participação de mercado”, afirma o analista. Por fim, os papéis da companhia tiveram alta de 0,50%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a Tesla informou nesta segunda-feira que solicitará a aprovação dos acionistas em sua assembleia anual para um aumento no número de suas ações, com objetivo de promover desdobramento dos papéis, mas não especificou quando esse desdobramento ocorreria ou qual seria a proporção. A proposta vem quase dois anos após a Tesla implementar um desdobramento de ações de 5 por 1. Na época, a empresa afirmou que o objetivo era tornar os papéis mais acessíveis a investidores. Seguindo o anúncio, as ações da empresa avançaram 8,03%.

Estadão Conteúdo