Bolsa tem terceira queda consecutiva e volta à casa dos 113 mil pontos

Clayton Castelani

SÃO PAULO, SP

A Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 1,10% nesta quinta-feira (16), a 113.794 pontos. O dólar subiu 0,57%, cotado a R$ 5,2660. O resultado do Ibovespa, principal índice da B3, foi afetado pelos recuos de ações de empresas de siderurgia e mineração, que tiveram desempenho novamente prejudicado pela desaceleração econômica da China.



A produção industrial da China está em seu ritmo mais fraco desde julho de 2020. O país também registrou redução no consumo das famílias e preocupações com o avanço dos casos locais de Covid-19 devido à variante delta. Com a terceira queda consecutiva na semana, o índice se aproximou da casa dos 113.412 pontos registrados no dia seguinte às manifestações de raiz golpista de 7 de setembro.



Desde segunda-feira (13), quando o Ibovespa deu sinal de recuperação ao fechar a 116.403 pontos, o índice já caiu 2,24%. A redução dos preço do minério de ferro é a principal causa dessa baixa, uma vez que afeta empresas do setor de mineração e siderurgia que compõem quase 17% do Ibovespa, segundo Stefany Oliveira, analista de investimentos da Toro.



“É natural que isso ocorra quando esse segmento tem quedas expressivas e, principalmente, quando outras áreas não conseguem segurar”, diz Oliveira. A Vale (VALE3), ação mais negociada do dia, caiu 4,15%, enquanto a Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) registrou baixa de 6,18%, a maior do pregão.



No Brasil, o mercado aguarda uma solução para o pagamento de precatórios em 2022. O governo discute apoiar a aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para excluir as dívidas judiciais de R$ 89 bilhões do teto de gastos de 2022.



Nesta quinta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que deve ser definida na próxima semana uma solução para a questão dos precatórios. “Chegamos próximo do final da semana e segue indefinida a solução para precatórios, pesando no cenário de incertezas”, diz Pietra Guerra, especialista em ações da Clear Corretora.



Nos Estados Unidos, Dow Jones e S&P 500 recuaram 0,18% e 0,16%, enquanto Nasdaq subiu 0,13%, em um dia em que o mercado já esperava realização de lucros após as altas da véspera.

O petróleo Brent subiu 0,26%, a 73,63 dólares (R$ 387,24).