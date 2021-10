Bolsa tem recuperação com privatização da Petrobras no radar

O dólar, que na semana anterior havia atingido seu maior valor desde março, devolveu ganhos e fechou em queda de 1,26%, a R$ 5,5540

SÃO PAULO, SP

Apoiada sobre fortes ganhos da Petrobras, a Bolsa de Valores brasileira subiu 2,28% nesta segunda-feira (25), a 108.714 pontos, recuperando-se parcialmente das perdas da semana passada provocadas pelo anúncio do governo sobre o drible no teto de gastos para ampliar despesas no ano eleitoral de 2022.



O dólar, que na semana anterior havia atingido seu maior valor desde março, devolveu ganhos e fechou em queda de 1,26%, a R$ 5,5540. Na última sexta-feira (22), o Ibovespa, índice de referência da Bolsa, registrou a sua maior perda semanal -queda de 7,28%- desde o primeiro baque da pandemia. Na semana encerrada em 20 de março de 2020, o índice tinha desabado 18,88%.



O cenário só não foi pior devido à recuperação parcial que ocorreu após o ministro Paulo Guedes (Economia) garantir, na tarde de sexta, que permaneceria no cargo, depois de rumores de que o economista poderia deixar o governo após a decisão do Planalto de driblar o teto de gastos. Guedes ainda disse estar comprometido em evitar o aumento descontrolado das despesas do governo.



Nesta segunda, a recuperação da Bolsa foi influenciada pela alta das ações da Petrobras. A PETR4 subiu 6,84%%, e a PETR3, avançou 6,13%. Os papéis da estatal ganharam impulso após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarar que a privatização da empresa entrou no radar e do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmar que existe um estudo para enviar um projeto de lei ao Congresso sobre o tema.



A estatal também foi beneficiada nesta segunda por mais uma alta do preço do barril do petróleo. O Brent avançou 0,23%, a US$ 85,73 (R$ 479,80). Além das expectativas envolvendo a Petrobras, a alta da Bolsa desta segunda também é resultado da busca de investidores por oportunidades após o tombo da semana passada, diz Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora. “Os investidores estão em busca de pechinchas”, diz. Nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 0,18%, 0,48% e 0,90%, respectivamente.