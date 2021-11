Bolsa sobe 1,5% com forte impulso de Petrobras e Vale

O dólar avançou 0,25%, a R$ 5,6080, ainda refletindo preocupações sobre o risco fiscal do país mas acompanhando a valorização do dólar

SÃO PAULO, SP

A Bolsa de Valores subiu 1,50% nesta terça-feira (23), a 103.653 pontos, puxada pela forte alta da Petrobras e desempenho importante da Vale. O dólar avançou 0,25%, a R$ 5,6080, ainda refletindo preocupações sobre o risco fiscal do país, mas principalmente acompanhando a valorização global da moeda americana com a expectativa de que o Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) antecipe o aumento dos juros.



As ações preferenciais da Petrobras saltaram 5,46% em um dia de alta expressiva do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent avançou 3,54%, a US$ 82,52 (R$ 465,82). Os papéis ordinários da Vale subiram 2,63%, com investidores animados pela quarta alta seguida nos preços dos contratos futuros do minério de ferro. A commodity também avançou quase 1% no mercado à vista na China.



Em Wall Street, o índice Nasdaq caiu 0,50%, reforçando o viés de queda do setor de tecnologia devido à expectativa de alta nos juros. O Dow Jones e o S&P 500 subiram 0,55% e 0,17%, respectivamente.