Bolsa fecha estável com EUA e precatórios no radar

O indicador operava em baixa de 0,59%, quando a divulgação do resultado da reunião do Fomc deu início a um movimento de alta que chegou a 1%

SÃO PAULO, SP

A decisão do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) que confirmou uma retirada suave dos estímulos da economia americana evitou que a Bolsa de Valores brasileira recuasse nesta quinta-feira (3) na esteira das fortes baixas registradas no setor de commodities, que derrubaram as ações da Petrobras e da Vale.



O Ibovespa, índice de referência do mercado de ações do país, avançou 0,06%, a 105.616 pontos. O indicador operava em baixa de 0,59% às 14h57, quando a divulgação do resultado da reunião do Fomc (comitê de política monetária do Fed) deu início a um movimento de alta que chegou a 1% às 15h37.



O dólar fechou em forte queda de 1,42%, a R$ 5,5890, após ter encostado nos R$ 5,70 pela manhã. A queda tem relação com a realização de lucros antes do anúncio do Fed, cuja postura cautelosa na redução das suas compras de ativos diminuiu a expectativa de aceleração da alta da moeda americana.



A autoridade monetária americana anunciou nesta quarta que iniciará neste mês uma redução de US$ 15 bilhões (R$ 85 bilhões) em suas compras mensais de US$ 120 bilhões (R$ 680 bilhões) de títulos do Tesouro e hipotecários iniciadas em 2020 para amenizar os efeitos da pandemia sobre a economia do país.



O resultado era esperado pelo mercado. Uma redução mais agressiva diminuiria mais depressa a liquidez global, prejudicando o fluxo de recursos que os investidores estariam dispostos a aplicar em economias emergentes como a brasileira, pressionando ainda mais a alta do dólar.



Outro ponto que pode ser visto como positivo para o Brasil foi a decisão unânime dos conselheiros do Fomc em manter a taxa de juros básica do país em um intervalo de 0% a 0,25% ao ano, diminuindo assim o interesse do mercado em retirar dólares de países emergentes para buscar ganhos mais seguros no Tesouro americano.



O Ibovespa voltou a cair ao final do pregão com o mercado atento também ao cenário doméstico, onde o governo enfrenta contratempos em sua tentativa de fazer avançar no Congresso a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos precatórios, por meio da qual pretende acomodar os gastos com o Auxílio Brasil no Orçamento de 2022.



A Vale caiu 7,59%, respondendo à forte queda do preço do minério de ferro na China. A Petrobras recuou 4,11%. O resultado foi influenciado pela desvalorização do petróleo. O barril do Brent, referência mundial, cedeu 4,07%, a US$ 81,27 (R$ 460,70). Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 0,29%, 0,65% e 1,04%.