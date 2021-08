Bolsa fecha em queda à espera de mudança na política monetária nos EUA

O resultado interrompeu a sequência de dois dias seguidos de recuperação, que tinham levado o índice a retomar o ganho anual

FolhaPress

A apreensão do mercado com uma possível mudança na política monetária nos Estados Unidos colaborou para que a Bolsa de Valores brasileira terminasse esta quinta-feira (26) com uma queda de 1,73%, a 118.723 pontos. O resultado interrompeu a sequência de dois dias seguidos de recuperação, que tinham levado o índice a retomar o ganho anual.



O dólar fechou o dia com alta de 0,86%, cotado a R$ 5,2560, também interrompendo uma sequência de desvalorização frente ao real. No exterior, as ações em Wall Street perderam fôlego nesta quinta, também sob influência do temor de que o presidente do Fed (Federal Reserve), Jerome Powell, anuncie nesta sexta-feira (27) mudanças na política de estímulos, encerrando compras mensais de ativos que ajudaram a sustentar o mercado na crise da Covid-19.



O Dow Jones fechou em queda de 0,54%, enquanto o S&P 500 caiu 0,58%, e o Nasdaq recuou 0,64%.