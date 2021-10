Bolsa estaciona e dólar cai ante expectativa de alta da Selic

O Ibovespa caiu 0,05%, a 106.363 pontos, após ter subido 1,7% e superar os 108 mil pontos na máxima da sessão

SÃO PAULO, SP

A Bolsa de Valores brasileira fechou com uma queda discreta nesta quarta-feira (27), perdendo fôlego no fim do pregão, com a cautela prevalecendo sobre o risco de um aumento mais forte na Selic antes da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central.



O Ibovespa, índice de referência no mercado acionário brasileiro, caiu 0,05%, a 106.363 pontos, após ter subido 1,7% e superar os 108 mil pontos na máxima da sessão. O dólar fechou em queda de 0,30%, a R$ 5,5560, com o mercado de câmbio instável nesta quarta, também à espera das decisões sobre a taxa básica de juros.



No exterior, o dia foi de queda após ganhos acumulados nas últimas sessões. Os índices Dow Jones e S&P 500 cederam 0,74% e 0,51%, respectivamente. O Nasdaq ficou estável. O petróleo Brent, referência mundial, recuou 2,64%, a US$ 84,12 (R$ 468,22), segundo dados preliminares.