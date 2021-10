Bolsa estaciona com incertezas sobre Auxílio Brasil

O Banco Central voltou a vender lotes de contratos de swap cambial tradicional nesta quarta, ofertados em dois leilões

A Bolsa de Valores brasileira subiu 0,10%, a 110.786 pontos, nesta quarta-feira (20), longe de recuperar as perdas de 3,28% da véspera, provocadas pela divulgação da intenção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de elevar o benefício do Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família, para R$ 400, sendo parte deste valor fora do teto de gastos.



O dólar recuou 0,58%, a R$ 5,5620, anulando apenas parcialmente o forte ganho da véspera, quando o mercado de câmbio também refletiu os temores da risco fiscal representado pela intenção do governo em aumentar os gastos com a aproximação da corrida eleitoral de 2022.



O Banco Central voltou a vender lotes de contratos de swap cambial tradicional nesta quarta, ofertados em dois leilões, um extraordinário e outro previsto em calendário, despejando no mercado futuro o equivalente a US$ 1,2 bilhão (R$ 6,6 bilhões).



O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou nesta quarta que o Auxílio Brasil terá um benefício temporário e que todas as famílias contempladas vão receber no mínimo R$ 400 até dezembro de 2022. A fonte dos recursos não foi apresentada pelo ministro.



Roma disse que o programa não será financiado por meio de créditos extraordinários. O mecanismo é previsto pela Constituição e libera gastos fora da regra do teto (que limita o crescimento das despesas do governo) em casos de imprevisibilidade e urgência. Isso não significa, no entanto, que o programa ficará necessariamente dentro do teto.



Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, classificou como “vagas” e “pouco prováveis de serem executadas” as pretensões apresentadas pelo ministro. “O anúncio teve conotação de campanha, ao qual se promete sem expor viabilidade, além do populismo do discurso e justificativas”, disse.



“A sinalização de gastos com programas sociais em 2022 acima do teto deteriora a credibilidade e eleva a aversão ao risco”, disse Júlia Aquino, especialista em investimentos da Rico. Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones e S&P 500 avançaram 0,43% e 0,37%, impulsionados por empresas divulgando balanços acima das expectativas dos analistas. O Nasdaq fechou em leve queda de 0,05%.



O petróleo Brent, referência mundial, subiu 0,85%, a US$ 85,80 (R$ 476,31). Os preços da commodity saltaram com a divulgação de dados que mostram que o principal estoque dos Estados Unidos atingiu seu nível mais baixo em três anos. Beneficiadas pela alta da cotação do petróleo, as ações da Petrobras subiram 1,43%.



Os preços do petróleo aumentaram devido à oferta mais restrita, com a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) mantendo um lento aumento na oferta em vez de intervir para adicionar mais barris ao mercado, e conforme a demanda dos EUA aumentou.



“A forte demanda e as preocupações com uma queda nos estoques, quando as refinarias já operavam com taxas baixas durante a temporada de manutenção, estão deixando as pessoas preocupadas com o que acontecerá quando as refinarias tiverem que aumentar a produção para atender a uma demanda muito forte por gasolina e derivados”, disse Phil Flynn, analista sênior de energia do Price Futures Group em Chicago.



A pressão por derivados do petróleo cresce em um cenário de desabastecimento de carvão mineral provocado pela decisão da China de fechar minas para acelerar o processo de substituição da geração de energia por fontes que não emitem dióxido de carbono.



As ações da Vale caíram 3,28%. A mineradora anunciou na véspera produção de 89,4 milhões de toneladas de minério no terceiro trimestre, alta modesta de 0,8% sobre um ano antes. O grupo financeiro Jefferies cortou a recomendação para as ADRs (recibos de ações emitidas nos Estados Unidos com lastro em ações de empresas estrangeiras) da Vale. O BTG Pactual frisou que a produção da Vale deve seguir pressionada no quarto trimestre, mas manteve a classificação de compra.



A demora na retomada das exportações de carne para a China segue prejudicando o desempenho de frigoríficos brasileiros na Bolsa. Minerva e a Marfrig caíram 4,06% e 1,31%, respectivamente. A JBS teve leve alta de 0,13%. Entre os destaques do pregão, a B3 teve valorização de 4,7%, após ter anunciado na véspera a compra da empresa de big data Neoway por R$ 1,8 bilhão. O BTG Pactual considerou a operação como positiva e que a ação estava atrativa.



Os bancos Santander, Bradesco e Itaú subiram 3,26%, 3% e 2,3%, respectivamente, com investidores passando a se concentrar no início da temporada de balanços do terceiro trimestre do setor, na semana que vem. A Locaweb teve alta de 5,19%, após a companhia afirmar nesta semana que estuda listagem de ações nos Estados Unidos. A Getnet, braço de pagamentos dos Santander, perdeu 8,24%, enfrentando uma correção após uma disparada em suas duas primeiras sessões na Bolsa.