Bolsa começa o dia em alta com Santander liderando ganhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Bolsa brasileira registrava alta nos início das negociações desta quarta-feira (25) impulsionada pelas ações do Santander, que divulgou nesta manhã seu balanço do terceiro trimestre. O banco teve lucro de R$ 2,729 bilhões no período, acima das projeções de analistas.

As ações da Vale e da Petrobras, as maiores da Bolsa, também subiam e davam força ao Ibovespa, figurando entre as mais negociadas da sessão.

Já o dólar alternava entre perdas e ganhos, com o mercado monitorando os rendimentos dos títulos do Tesouro americano e os riscos com a guerra Israel-Hamas, apesar de novos estímulos econômicos na China, que aliviam temores sobre a desaceleração da segunda maior economia do mundo.

Às 10h30, o Ibovespa subia 0,12%, aos 113.898 pontos, enquanto o dólar caía 0,01%, praticamente estável cotado a R$ 4,991.

Na terça (24), os rendimentos dos títulos do Tesouro americano registraram queda novamente e deram força aos negócios locais. Os títulos de dez anos foram de 4,85% para 4,81%, fazendo o dólar cair para R$ 4,99 e a Bolsa brasileira retomar os 113 mil pontos.

O arrefecimento dos títulos americanos, conhecidos como “treasuries”, costuma pesar contra o dólar e beneficiar ativos de risco pois diminui a atratividade da renda fixa americana, favorecendo a alocação de recursos em mercados mais arriscados, como a renda variável e países emergentes.

Além disso, o Ibovespa também foi impulsionado por altas de Vale e Petrobras, as duas maiores empresas da Bolsa. Enquanto a mineradora foi beneficiada pela alta do minério de ferro no exterior, a petroleira passou por recuperação após forte tombo de mais de 6% na segunda (23).

Com isso, o índice terminou o dia subindo 0,86%, aos 113.761 pontos.