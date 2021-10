Bolsa cai e dólar sobe a R$ 5,6260 pressionados por risco fiscal

Após o início positivo do pregão, com o mercado assimilando a já esperada alta da taxa Selic para 7,75% ao ano, os negócios perderam força

SÃO PAULO, SP

A Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 0,62%, a 105.704 pontos, nesta quinta-feira (28). Após o início positivo do pregão, com o mercado assimilando a já esperada alta da taxa Selic para 7,75% ao ano, os negócios perderam força com o risco fiscal voltando a desestimular investimentos.



A pressão sobre o câmbio é o principal reflexo da tensão gerada por esse risco. O dólar subiu 1,25%, a R$ 5,6260. O juros DI para janeiro de 2023 subiram 0,98 ponto percentual, passando de 11,51% para 12,48%. O mercado reagiu negativamente ao segundo adiamento da discussão da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos precatórios no Congresso nesta quarta (27). O governo pretende utilizar a PEC para acomodar parte dos gastos extraordinários com o pagamento do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família.



Embora o mundo dos negócios seja desfavorável ao drible no teto de gastos anunciado pelo governo para o ano eleitoral de 2022, a dificuldade do Executivo para fechar o Orçamento piora a percepção sobre o rumo das contas públicas e amplia incertezas.



“O movimento de hoje é basicamente uma continuidade do medo do risco fiscal que estamos vendo nos últimos dias”, diz Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest. O ministro da Cidadania, João Roma, disse na manhã desta quinta que, para pagar os R$ 400 do Auxílio Brasil em dezembro, é preciso que a PEC dos precatórios seja aprovada no Congresso até a segunda semana de novembro.



Se aprovada, uma mudança na PEC libera R$ 15 bilhões para o governo gastar ainda neste ano, para pagamento de vacina, auxílio para caminhoneiros e o Auxílio Brasil. A discussão sobre a proposta no plenário da Câmara foi adiada pela segunda vez, por falta de consenso. A oposição quer derrubar a parte da PEC que cria um valor máximo para o pagamento dos precatórios -dívidas reconhecidas pela Justiça.



A ideia da PEC é adiar parte do pagamento dessa dívida para abrir espaço no Orçamento para o governo federal. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em alta, impulsionada por ganhos da Apple e da Amazon antes da divulgação dos balanços das duas empresas, enquanto resultados sólidos de companhias como Caterpillar e Merck ajudaram a aliviar preocupações com o impacto da desaceleração do crescimento econômico sobre os lucros. Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 0,68%, 0,98% e 1,39%.