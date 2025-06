BNDES trabalha para chamada pública para fundos de transição ecológica e soluções para natureza

São Paulo, 13 – O diretor de Mercado de Capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Alexandre Abreu, afirmou na terça-feira, 10, que o banco de fomento está trabalhando em uma nova chamada pública para a seleção de fundos de private equity e de crédito com a temática de transição ecológica e soluções baseadas na natureza.

“Pretendemos lançar a chamada durante a COP30”, afirmou, durante evento da ABVCap, que representa a indústria de private equity e venture capital.

De acordo com ele, o BNDES tem disponível R$ 5 bilhões para direcionar à temática, porém o montante direcionado pelo banco dependerá do volume de fundos que apresentarem propostas.

O banco por estatuto participa em até 25% dos fundos. Neste momento, o BNDES trabalha no edital, que posteriormente será apresentado ao conselho do banco.

Abreu comentou também que normalmente o BNDES consegue triplicar o valor dos fundos nos quais entra como âncora. “Atualmente temos R$ 8 bilhões de capital comprometido em fundos, aos quais se somam recursos de R$ 27 bilhões de parceiros”, afirmou.

Nesse sentido, ele lembrou do fundo para investimento em projetos de minerais críticos, em parceria com a Vale, no qual o BNDES alocou R$ 250 milhões e a Vale outros R$ 250 milhões. O fundo pode chegar a R$ 2 bilhões, de acordo com ele.

