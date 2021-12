BNDES aprova empréstimo de R$ 311,6 milhões para a Sanepar

Com os investimentos da Sanepar, 37.670 pessoas passarão a ter acesso à rede de esgoto

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou empréstimo de R$ 311,6 milhões para investimento da Sanepar, a estatal paranaense de saneamento básico. O financiamento será destinado para o projeto de aumento do sistema de esgoto em Pato Branco e Arapongas, além do incremento na rede de fornecimento de água em Londrina, Dois Vizinhos, Imbituva e Castro, todas as cidades do interior do Paraná.

Segundo o BNDES, é a primeira operação aprovada para uma companhia estadual de água e esgoto pelo banco após a aprovação do novo marco regulatório do saneamento, em 2020.

Com os investimentos da Sanepar, 37.670 pessoas passarão a ter acesso à rede de esgoto.

Além disso, a capacidade de reserva de água deverá ser ampliada em 7,25 milhões de litros.

O banco de fomento estima que 6.560 postos de trabalho serão gerados no período de obras.

Estadão Conteúdo