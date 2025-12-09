BCE/Buch: riscos geopolíticos e as incertezas macrofinanceiras estão exacerbados

A presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Claudia Buch, afirmou que os riscos geopolíticos e as incertezas macrofinanceiras estão, “sem dúvida, exacerbados”, em discurso preparado para conferência institucional sobre Pesquisa em Supervisão Bancária nesta terça-feira (9).

Segundo ela, as tensões comerciais globais no início deste ano evidenciaram a sensibilidade dos mercados aos sinais geopolíticos e a rapidez com que as avaliações de risco e as condições de liquidez podem mudar.

“O impacto sobre os bancos europeus tem sido benigno até o momento. Contudo, há bons motivos para crer que o efeito total das tarifas mais elevadas e da incerteza ainda não se materializou”, avaliou. Buch ponderou que o “paradoxo da avaliação de risco é muito real”. “Devemos utilizar diferentes ferramentas analíticas para superar a incerteza e elucidar possíveis desdobramentos futuros”, acrescentou.

Estadão Conteúdo.