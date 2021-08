BC altera data de início da fase 3 de Open Banking para 29 de outubro

Em nota, o BC esclarece que a mudança atende a demanda da estrutura responsável pela governança da implementação do Open Banking no País

O Banco Central ajustou o cronograma do Open Banking e alterou a data de início da implementação do compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento Pix de 30 de agosto para 29 de outubro de 2021. Esse era o cronograma previsto para a Fase 3 de implementação do Open Banking, que tem outras etapas para outros meios de pagamento. A mudança consta de Resolução divulgada nesta sexta-feira no BC Correio.

Em nota, o BC esclarece que a mudança atende a demanda da estrutura responsável pela governança da implementação do Open Banking no País.

“O pedido feito ao Banco Central decorreu da necessidade de ajustes nas especificações técnicas, que comprometeu o prazo para realização de testes para a certificação das instituições”, diz a nota.

O BC reforça ainda o “seu compromisso para que o Open Banking alcance os seus objetivos, de forma segura e efetiva para os clientes das instituições participantes, permanecendo vigilante no processo de sua implementação”.

A fase 4, de compartilhamento de dados sobre produtos e serviços, continua com data prevista para 15 de dezembro de 2021