WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de junho

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS)

O WhatsApp deixará de oferecer suporte a determinados modelos de celular a partir de 1º de junho de 2025. Aparelhos com sistemas operacionais mais antigos não receberão mais atualizações de segurança e poderão perder o acesso ao aplicativo.



A lista inclui smartphones com Android 5.0 ou inferior, iPhones com iOS 12 ou anterior.

Nesses dispositivos, o WhatsApp pode parar de funcionar corretamente ou ser descontinuado por completo, explicou a empresa em sua página oficial.



A empresa orienta os usuários desses aparelhos a atualizarem o sistema operacional, caso possível, ou migrarem para modelos compatíveis. “Para escolher o que descontinuar, todos os anos, analisamos quais dispositivos e softwares são mais antigos e que têm menos usuários”, diz o comunicado oficial.



Além disso, o WhatsApp anunciou que está testando recursos de inteligência artificial generativa em alguns países. As novidades incluem a criação e edição de imagens por IA diretamente nos chats, e a integração da Meta AI ao campo de busca do app. Por enquanto, essas funcionalidades estão disponíveis apenas em inglês e para usuários selecionados, mas a empresa promete expandir o acesso gradualmente.



SAIBA QUAIS MODELOS SERÃO IMPACTADOS



– Apple: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª geração), Iphone 5s, Iphone 5 e Iphone 5c;

– Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

– Motorola: Moto G (1ª geração), Razr HD, Moto E 2014;

– LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

– Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V;

– eHTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.