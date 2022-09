Banco do Brasil renegocia dívida do Fies a partir desta quinta (1º)

Para regularizar os débitos é preciso ter contratado o Fies até o segundo semestre de 2017, ter parcelas em atraso acima de 90 dias

O Banco do Brasil começa nesta quinta (1º) a renegociar dívidas do financiamento estudantil do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Para regularizar os débitos é preciso ter contratado o Fies até o segundo semestre de 2017, ter parcelas em atraso acima de 90 dias em 30 de dezembro de 2021 e não ter aderido a renegociação anterior.

Quem está com as mensalidades em dia também poderá participar da negociação para quitar o saldo devedor, em parcela única, com desconto de 12% sobre o valor restante do contrato.

A contratação dos descontos e parcelamentos é feita pelo App BB no menu Solução de Dívidas, opção Renegociação Fies e, depois, Renegociar parcelas. Se for preciso, é possível ir até uma das agências da rede.

O prazo termina em 31 de dezembro deste ano.

DESCONTOS E REQUISITOS

O banco oferece opções de liquidação ou parcelamento da dívida. Para os contratos com mais de 90 dias em atraso será concedido desconto de 100% dos encargos por atraso e de 12% do valor principal se o pagamento for feito à vista.

Há, ainda, a opção de parcelamento em até 150 prestações mensais, com desconto de 100% de encargos por atraso, segundo o Banco do Brasil.

Para os estudantes em atraso há menos de cinco anos e vinculados ao Cadastro Único, ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, é possível solicitar descontos de 92% do valor saldo da dívida, mediante liquidação integral do saldo devedor.

Neste caso também é possível quitar o saldo devedor em até 15 prestações mensais e sucessivas, corrigidas pela Selic.

Quem tem atrasos há mais de cinco anos, com adesão ao Cadastro Único e/ou que tenha sido beneficiário do Auxílio Emergencial 2021 tem desconto de 99% do saldo total da dívida, mediante liquidação integral do saldo devedor. Outra opção, de acordo com o Banco do Brasil, é a liquidação do saldo devedor em até 15 prestações mensais e sucessivas, corrigidas pela Selic.

Para os demais casos, o desconto autorizado é de 77% do saldo total da dívida, inclusive do principal, mediante liquidação integral do saldo devedor, com a possibilidade de quitar o débito em até 15 prestações mensais e sucessivas, corrigidas pela Selic.

FIANÇA

Estudantes com garantia por fiança convencional ou solidária que queiram aderir ao parcelamento em até 150 meses devem fazer o pedido nas agências do BB.

Outras informações podem ser obtidas pelo site bb.com.br/fies ou WhatsApp (61) 4004-0001 e Central de Atendimento BB no telefone 0800-729-0001.