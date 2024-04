Banco do Brasil lança primeiro cartão totalmente em braile

JÚLIA MOURA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Clientes do Banco do Brasil poderão ter acesso, a partir desta segunda-feira (8), ao primeiro cartão totalmente impresso em braile do Brasil.

O lançamento comemora o Dia Nacional do Sistema Braile, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de ações para a inclusão das pessoas com deficiência visual.

O novo cartão estará disponível para todos os clientes do BB autodeclarados como cegos ou com deficiência visual.

Ao solicitarem uma nova via de seu cartão, ou um cartão novo, eles receberão em seu endereço um kit contendo um cartão com as informações de número, CVV, data de validade e bandeira em braile, além de um manual com instruções sobre o cartão e sua forma de desbloqueio e de um porta-cartão com os seus dados completos, ambos escritos em braile e em caracteres ampliados, para incluir os clientes com baixa visão.

A novidade permite que esses clientes tenham acesso a todas as informações de seu cartão, essenciais para compras em ambiente online, por exemplo, onde se faz necessário a digitação dos dados, promovendo maior autonomia e segurança nas transações financeiras.

“O lançamento do cartão em braile estabelece um novo padrão de inclusão no setor financeiro. A inclusão e o acesso vão muito além do cumprimento da legislação vigente”, afirma Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil.

A última atualização sobre regras na emissão de cartões para deficientes visuais, de 2019, estabelece que o cliente deve receber um cartão com uma etiqueta em braile contendo apenas os seis dígitos finais do número do cartão e um porta-cartão com todas as informações em braile.

Essa é a segunda versão do cartão em braile do BB. O primeiro kit foi lançado em 2009, com porta-cartão impresso em braile com as informações do plástico e contrato em CD.

Segundo o banco, a atualização do “Kit Braile” foi feita após pessoas com deficiência visual relatarem sentir falta do número impresso no cartão.

Todos os cartões emitidos a partir de segunda, para clientes que tenham se autodeclarado PCD visuais no aplicativo do banco ou em uma agência, serão nesse novo modelo. Em caso de novas contratações de cartão ou renovações de cartões vencidos, não há custo adicional.

Já para solicitação de segunda via, o custo será o mesmo de um cartão comum, de R$ 10,80, de acordo com a tabela de tarifas disponível no site do Banco do Brasil.

Além do novo cartão, o BB também oferece o envio do extrato unificado mensal totalmente impresso em braile e caracteres ampliados, mediante solicitação prévia em qualquer agência do banco, sem custo adicional –além das movimentações na conta-corrente, o extrato unificado traz informações sobre investimentos e previdência.