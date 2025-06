Banco do Brasil insere dicas de IA generativa em gerenciador financeiro

O Banco do Brasil inseriu dicas criadas através de inteligência artificial generativa no Minhas Finanças Multibanco, gerenciador financeiro que oferece aos clientes através do aplicativo. As dicas passam por curadoria humana para garantir a qualidade, e levam em consideração o perfil de cada usuário.

As dicas incluem melhores condições para o uso de crédito ou o compartilhamento de informações via Open Finance para obter termos negociais mais vantajosos, por exemplo.

Essa é a primeira aplicação de IA generativa na interação com clientes pessoas físicas do banco. O BB espera impactos em diferentes frentes, da interação com os correntistas à redução do risco de crédito e, consequentemente, de provisões contra a inadimplência.

“Estamos muito entusiasmados em usar o potencial da inteligência artificial para transformar a educação financeira dos nossos clientes”, diz em nota o diretor de Negócios Digitais do BB, Rodrigo Vasconcelos. “Com o Minhas Finanças, oferecemos muita tecnologia e apoio personalizado que ajuda as pessoas a tomarem decisões mais inteligentes e conscientes, melhorando sua qualidade de vida financeira.”

O Minhas Finanças é uma ferramenta de gestão financeira que compila e classifica gastos e receitas dos clientes, além de permitir o estabelecimento de limites, por exemplo. Em 2022, passou a ser multibanco, ao reunir informações das contas dos clientes em outras instituições compartilhadas via Open Finance

De acordo com o BB, nestes três anos, foram feitos mais de 3 milhões de planejamentos financeiros, com valor planejado superior a R$ 22 bilhões e economia proposta de mais de R$ 7,5 bilhões. No ano passado, já com o uso de IA, o Minhas Finanças categorizou mais de 15 bilhões de lançamentos, com acerto superior a 91%.

Estadão conteúdo